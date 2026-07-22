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Sportlaan Oisterwijk afgesloten tijdens GP Oisterwijk
Vandaag om 09:18
De Sportlaan in Oisterwijk wordt op 17 en 18 oktober tijdelijk afgesloten vanwege de GP Oisterwijk.
Tijdens de GP Oisterwijk op dinsdag 17 en woensdag 18 oktober 2026 is het laatste deel van de Sportlaan in Oisterwijk afgesloten. Alleen voetgangers mogen hier tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags gebruik van maken.
De afsluiting geldt als tijdelijke verkeersmaatregel om het evenement veilig te laten verlopen. Automobilisten en fietsers wordt geadviseerd om met de afsluiting rekening te houden en alternatieve routes te kiezen.
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