Gemeente Oisterwijk organiseert Veiligheidsdag op 20 september

De gemeente Oisterwijk heeft toestemming gekregen voor een Veiligheidsdag op 20 september. Het evenement vindt plaats van één uur tot vijf uur ’s middags bij het wijk-/jongerencentrum aan de Lavendel 9.

Gevonden voor jou

De Veiligheidsdag in Oisterwijk is bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende aspecten van veiligheid. Het evenement wordt gehouden bij het jongerencentrum en duurt vier uur.

De vergunning voor het evenement is op 15 juli 2026 naar de gemeente verzonden. Het is nog niet bekend welke activiteiten er precies op het programma staan.