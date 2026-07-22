Schutting bij woning in Moergestel mogelijk in ander materiaal

Bij een huis aan de Kloosterlaan in Moergestel is een vergunning aangevraagd om de huidige schutting te vervangen door een ander materiaal.

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De aanvraag voor het wijzigen van de schutting aan de Kloosterlaan 2 A in Moergestel is op 16 juli 2026 ingediend bij de gemeente Oisterwijk. Het gaat om een bouwactiviteit die onder het omgevingsplan valt.

De stukken die bij deze aanvraag horen, kunnen op aanvraag worden ingezien bij de gemeente. Voor inzage moet je onder andere de naam van de vergunning, het zaaknummer en het adres doorgeven. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dat kan pas nadat de gemeente hierover een besluit heeft genomen.