Dode bomen in Oisterwijk krijgen mogelijk kapvergunning

Er is een aanvraag ingediend om twee dode bomen te kappen aan de Moergestelseweg in Oisterwijk.

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Het gaat om een dode notenboom en een dode berk bij een adres aan de Moergestelseweg 42 in Oisterwijk. De aanvraag is op 13 juli 2026 ingediend bij de gemeente Oisterwijk en heeft zaaknummer 1057069.

De bomen vallen onder de regels voor het kappen van houtopstanden, wat betekent dat hiervoor een vergunning nodig is. De gemeente heeft de aanvraag in behandeling genomen, maar er is nog geen besluit genomen. Pas na een besluit kan eventueel bezwaar of beroep worden ingesteld.