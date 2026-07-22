Herinrichting sportterrein Scheibaan in Oisterwijk aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het herinrichten van het sportterrein aan de Scheibaan in Oisterwijk. De aanvraag omvat onder meer het kappen van bomen en afwijken van regels in het omgevingsplan.

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Het gaat om het sportterrein op het adres Scheibaan 2 in Oisterwijk. De aanvraag werd op 16 juli 2026 ingediend bij het gemeentebestuur. Het plan betreft verschillende werkzaamheden, waaronder het kappen van bomen en het uitvoeren van bouwactiviteiten die afwijken van de huidige regels in het omgevingsplan.

Op dit moment is de aanvraag in behandeling en kan er nog geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas zodra er een besluit is genomen door de gemeente Oisterwijk.