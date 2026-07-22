Dakopbouw gepland aan achterzijde woning in Oisterwijk

Er is een vergunning aangevraagd voor een dakopbouw aan de achterzijde van een woning aan de Apollolaan in Oisterwijk.

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Bij de gemeente Oisterwijk is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een dakopbouw aan de achterzijde van een woning op Apollolaan 13. De aanvraag is op 16 juli 2026 binnengekomen en heeft zaaknummer 1057227.

De vergunningaanvraag betreft bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan en technische eisen. De stukken kunnen op aanvraag worden ingezien bij de gemeente Oisterwijk. Hierop kan nog geen bezwaar worden gemaakt, dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen.