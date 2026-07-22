Incidentele festiviteit Sla Raak Oisterwijk op 29 augustus

Op 29 augustus 2026 organiseert Sla Raak Oisterwijk een festiviteit aan de Moergestelseweg 32b in Oisterwijk.

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Sla Raak Oisterwijk heeft een melding gedaan voor het houden van een incidentele festiviteit. Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2026 in hun locatie aan de Moergestelseweg 32b.

Bij een melding van een incidentele festiviteit geeft een organisatie aan dat zij een feest of evenement willen organiseren op een specifieke datum, buiten de reguliere activiteiten om. Dit wordt verplicht gemeld om eventuele gevolgen voor de omgeving en het milieu te kunnen beoordelen.