Vergunning voor aanbouw en uitweg in Schaijk verleend

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor een aanbouw aan een woning en het aanpassen van uitwegen aan de Klokstraat 1 in Schaijk.

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Op 10 juli 2026 heeft de gemeente Maashorst een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 112260-2025. Het gaat om het realiseren van een aanbouw, het verplaatsen van een bestaande uitweg en het aanleggen van een tweede uitweg aan de Klokstraat 1 in Schaijk. De vergunning is goedgekeurd.

De aanvraag omvatte onder andere bouwactiviteiten en het veranderen van een uitweg. Het besluit is op dezelfde dag verzonden. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, die loopt van 13 juli tot en met 24 augustus 2026.