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Vergunningsaanvraag voor bouwactiviteit in Uden
Vandaag om 09:20
Voor twee locaties in Uden is een aanvraag ingediend om openingen in een wand te maken.
De gemeente Maashorst heeft op 18 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan de Industrielaan 19 en Loopkantstraat 30 in Uden. Het gaat om het maken van openingen in een scheidingswand.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 59246-2026 en heeft betrekking op een bouwactiviteit. Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien door contact op te nemen met de gemeente Maashorst.
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