Uden: Winkeluitbreiding aangevraagd op Industrielaan

Op Industrielaan 19 in Uden is een vergunning aangevraagd voor winkeluitbreiding.

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De gemeente Maashorst heeft op 18 juli een aanvraag ontvangen om de bestemming van Industrielaan 19 in Uden te wijzigen. Het gaat om een verandering van bedrijven naar detailhandel om een winkel uit te breiden. Daarbij wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 59258-2026. De gemeente heeft bevestigd dat dit een kennisgeving betreft en dat hierop niet formeel kan worden gereageerd. Voor inzage in de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.