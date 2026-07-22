Vergunningsaanvraag voor opbouw in Volkel ingediend

Op Beekvloed 67 in Volkel is een aanvraag ingediend voor een opbouw. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en technische eisen.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 18 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor het adres Beekvloed 67 in Volkel. De aanvraag betreft het plaatsen van een opbouw en is geregistreerd onder nummer 59197-2026.

De aanvraag heeft betrekking op twee onderdelen: het voldoen aan het omgevingsplan en het naleven van technische bouwvoorschriften. Het is op dit moment alleen een kennisgeving en er kan niet officieel op gereageerd worden.