Vergunningsaanvraag voor aanpassing geluidsscherm in Uden

Voor Markt 19 in Uden is een aanvraag ingediend om een geluidsscherm constructief aan te passen.

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Op 16 juli 2026 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een aanpassing van een eerder verleende vergunning, onder zaaknummer 5956-2023, voor een geluidsscherm op Markt 19 in Uden. De aanvraag omvat zowel bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan als technische wijzigingen.

De registratie van deze aanvraag is vastgelegd onder nummer 59187-2026. Het betreft een kennisgeving van ontvangst, waarop niet formeel gereageerd kan worden. Meer informatie over de aanvraag is op te vragen bij de gemeente Maashorst.