Advertentie
Vergunningsaanvraag voor nieuwe inrit aan Bosweg in Riethoven
Vandaag om 09:20
De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een inrit aan de Bosweg in Riethoven. Het verzoek is op 16 juli ingediend en wordt nu beoordeeld.
Het gaat om een nieuwe inrit of uitweg op een perceel aan de Bosweg, sectie E, nummer 1813, in Riethoven. De aanvraag is ingediend onder zaaknummer 17247940.
De gemeente onderzoekt momenteel of de plannen voldoen aan de regels. Er is nog geen besluit genomen. Zodra dat gebeurt, wordt dit openbaar gemaakt. Voorlopig is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie