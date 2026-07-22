Bergeijk stelt tijdelijk toetsingskader voor sociale urgentie vast

De gemeente Bergeijk heeft een tijdelijk toetsingskader vastgesteld om mensen uit instellingen sneller aan een sociale huurwoning te helpen. Dit kader blijft van kracht totdat een nieuwe huisvestingsverordening is goedgekeurd.

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Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk is bedoeld om woningzoekenden die dringend een sociale huurwoning nodig hebben, meer kans op voorrang te geven. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die vanuit instellingen zoals zorgvoorzieningen of opvangcentra voor huiselijk geweld doorstromen naar zelfstandige woonruimte. De huurprijs moet binnen de huurtoeslaggrens liggen.

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring, moeten aanvragers voldoen aan strenge voorwaarden. Zo moeten ze geregistreerd zijn als woningzoekende, minimaal 18 jaar oud zijn en aantonen dat ze door omstandigheden buiten hun schuld in een acute noodsituatie verkeren. Ook mogen ze geen eerdere woningaanbieding hebben afgewezen zonder geldige reden.

De regeling geldt voor inwoners van de Kempengemeenten, waaronder Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Een positief advies van de zorgaanbieder of gemeente is nodig om in aanmerking te komen. Het tijdelijke toetsingskader treedt direct na de bekendmaking in werking.