Vergunning voor aanleg inrit op Dr. A.H. van Papendrechtstraat in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft een vergunning gegeven voor het aanleggen van een inrit op Dr. A.H. van Papendrechtstraat 77. Het besluit is op 20 juli verzonden.

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Op Dr. A.H. van Papendrechtstraat 77 in Bergeijk mag een nieuwe inrit worden aangelegd. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven, die op maandag 20 juli 2026 is verzonden. Het gaat specifiek om toestemming voor een uitweg op het genoemde adres.

De vergunning maakt het mogelijk om de inrit volgens de gestelde regels aan te leggen. Het zaaknummer van dit besluit is 17247886. Wie het niet eens is met de vergunning kan bezwaar maken, maar het besluit blijft in de tussentijd geldig.