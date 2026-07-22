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Beslissing uitgesteld voor woonunits in Luyksgestel
Vandaag om 09:20
De beslissing op de aanvraag voor het tijdelijk plaatsen van woonunits in Luyksgestel is door de gemeente met zes weken uitgesteld.
De aanvraag betreft het tijdelijk plaatsen van woonunits aan de Dorpstraat 117 in Luyksgestel. De gemeente heeft de periode waarin een besluit moet worden genomen verlengd met zes weken. Dit betekent dat het uiteindelijke besluit later volgt.
De aanvraag gaat over het afwijken van regels in het omgevingsplan en de bouwactiviteiten die daarbij horen. Het uitstel van de beslissing is een bekendmaking en hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.
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