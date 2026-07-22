Keerwand gepland aan Kapellerweg in Luyksgestel

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een keerwand aan de Kapellerweg 15a in Luyksgestel. De gemeente Bergeijk heeft de aanvraag op 17 juli ontvangen en beoordeelt deze op dit moment.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De gemeente Bergeijk moet eerst de aanvraag onderzoeken en neemt daarna een besluit. Tot die tijd is er nog geen toestemming verleend.

Een keerwand is een constructie die wordt gebruikt om grond op zijn plaats te houden, bijvoorbeeld bij hoogteverschillen. Wanneer de gemeente een besluit neemt over de vergunning, wordt dat bekendgemaakt. Bij een positief besluit kan er eventueel bezwaar worden gemaakt, afhankelijk van de procedure die wordt gevolgd.