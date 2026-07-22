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Omgevingsvergunning aangevraagd voor woonfunctie in Baarle-Nassau
Vandaag om 09:20
De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor een permanente woonfunctie op Reth 24 d.
Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Baarle-Nassau een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het realiseren van een permanente woonfunctie op het adres Reth 24 d.
De aanvraag is nog in behandeling. Pas wanneer hierover een besluit is genomen, kan eventueel bezwaar worden gemaakt. Dat besluit wordt ook openbaar gemaakt.
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