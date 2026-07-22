Navigatie overslaan
Ontdek

Omgevingsvergunning aangevraagd voor woonfunctie in Baarle-Nassau

Vandaag om 09:20

De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor een permanente woonfunctie op Reth 24 d.

Gevonden voor jou

Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Baarle-Nassau een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het realiseren van een permanente woonfunctie op het adres Reth 24 d.

De aanvraag is nog in behandeling. Pas wanneer hierover een besluit is genomen, kan eventueel bezwaar worden gemaakt. Dat besluit wordt ook openbaar gemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Baarle-Nassau

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.