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Vergunningsaanvraag voor verbouwing stal tot loods in Ulicoten
Vandaag om 09:20
Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een stal tot loods op de Chaamseweg-Hazenberg 14 in Ulicoten.
De gemeente Baarle-Nassau heeft op 14 juli 2026 een aanvraag gekregen voor het verbouwen van een stal tot loods. Het gaat om een adres aan de Chaamseweg-Hazenberg 14 in Ulicoten. Deze aanvraag betreft een omgevingsvergunning.
De aanvraag wordt momenteel beoordeeld door Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau. Zodra hierover een besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt.
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