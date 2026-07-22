Vergunningsaanvraag voor verbouwing stal tot loods in Ulicoten

Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een stal tot loods op de Chaamseweg-Hazenberg 14 in Ulicoten.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft op 14 juli 2026 een aanvraag gekregen voor het verbouwen van een stal tot loods. Het gaat om een adres aan de Chaamseweg-Hazenberg 14 in Ulicoten. Deze aanvraag betreft een omgevingsvergunning.

De aanvraag wordt momenteel beoordeeld door Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau. Zodra hierover een besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt.