Daken Floreffestraat Werkendam worden verduurzaamd

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het verduurzamen van meerdere daken aan de Floreffestraat in Werkendam.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor de adressen Floreffestraat 17 tot en met 21, 27, 31 tot en met 35, 39 tot en met 45 en 38 tot en met 52. Het besluit is op 20 juli 2026 verzonden.