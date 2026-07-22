Advertentie
Daken Floreffestraat Werkendam worden verduurzaamd
Vandaag om 09:21
De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het verduurzamen van meerdere daken aan de Floreffestraat in Werkendam.
De vergunning is verleend voor de adressen Floreffestraat 17 tot en met 21, 27, 31 tot en met 35, 39 tot en met 45 en 38 tot en met 52. Het besluit is op 20 juli 2026 verzonden.
Met deze vergunning mogen de daken worden aangepast om ze duurzamer te maken. De gemeente publiceert dit besluit om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie