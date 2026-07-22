Advertentie
Bedrijfswoning in Oost West en Middelbeers mag reguliere woning worden
Vandaag om 09:24
De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het omzetten van een bedrijfswoning met bedrijfskantine naar een reguliere woning aan Konijnenberg 1 in Oost West en Middelbeers.
Op 20 juli 2026 heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het gaat om het aanpassen van een bedrijfswoning met bedrijfskantine naar een reguliere woning voor woondoeleinden. Het adres betreft Konijnenberg 1 in Oost West en Middelbeers.
De vergunning heeft als kenmerk 082374400 en maakt het mogelijk dat de bestemming van het gebouw wijzigt. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente. Voor omwonenden kan dit betekenen dat de omgeving enigszins verandert.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie