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Grond wordt toegepast op locatie in Haghorst

Vandaag om 09:34

Op de Ontginningsweg in Haghorst is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie. Dit gebeurde op 20 juli 2026.

Gevonden voor jou

De melding gaat over het toepassen van grond of baggerslib op een locatie in Haghorst. Bij dit soort werkzaamheden wordt materiaal gebruikt om bijvoorbeeld een terrein op te hogen of aan te leggen. De melding is afgehandeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

Het DSO-kenmerk van de melding is 2026071400884 en het zaaknummer Z2026-00018996. De gemeente Hilvarenbeek laat weten dat er geen mogelijkheden zijn om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.

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