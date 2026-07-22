Hilvarenbeek past omgevingsplan aan voor dorpskernen

De gemeente Hilvarenbeek heeft het omgevingsplan aangepast. Regels uit oude bestemmingsplannen voor Baarschot, Esbeek en Haghorst zijn nu opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan. Ook zijn technische verbeteringen doorgevoerd.

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De wijzigingen in het omgevingsplan van Hilvarenbeek zorgen ervoor dat de dorpskernen Baarschot, Esbeek en Haghorst voortaan vallen onder één gemeentelijk plan. Hiermee zijn de bestaande regels uit de oude bestemmingsplannen overgezet naar het nieuwe regime. Daarnaast zijn instructieregels uit het provinciale omgevingsverordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving verwerkt.

Ook voor Biest-Houtakker, dat al eerder in het omgevingsplan was opgenomen, zijn technische verbeteringen aangebracht om de leesbaarheid van de regels te vergroten. Het nieuwe omgevingsplan treedt in werking op 20 augustus 2026.