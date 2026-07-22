Grondverkoop aan Enexis Netbeheer in Molenschot

De gemeente Gilze en Rijen heeft plannen om een perceel van 28 vierkante meter nabij de Pastoor van de Rietstraat in Molenschot te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. Het perceel is nodig voor werkzaamheden aan het energienet.

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Het gaat om een gedeelte van het kadastrale perceel sectie H, nummer 2381, dat eigendom is van de gemeente Gilze en Rijen. Enexis Netbeheer B.V. wordt gezien als de enige geschikte koper vanwege haar rol als verantwoordelijke netbeheerder. Het bedrijf zorgt voor de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van het energienet.

Om het energienet in stand te houden en te verbeteren, heeft Enexis grond nodig voor infrastructurele voorzieningen. De gemeente heeft daarom besloten om exclusief met Enexis Netbeheer B.V. de verkoop af te handelen. Andere geïnteresseerden kunnen geen bezwaar maken tegen deze voorgenomen verkoop.