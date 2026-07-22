Vergunningsaanvraag voor kappen treurwilg in Gilze

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een treurwilg aan de Alphenseweg in Gilze. Het gaat om een vergunningaanvraag die op 15 juli is ontvangen door de gemeente.

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De treurwilg staat op het adres Alphenseweg 26, in Gilze. Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen maken de aanvraag openbaar, zodat inwoners op de hoogte zijn van de plannen.

Het gaat om een informatieve melding: er kan pas bezwaar worden gemaakt nadat de gemeente een besluit heeft genomen. Wanneer dat besluit valt, wordt dit eveneens gepubliceerd.