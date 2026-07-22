Vergunning aangevraagd voor isolatie woning en garage in Drunen

In Drunen is een vergunning aangevraagd voor het isoleren van een woning en garage.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Heusden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het isoleren van de gevel van de woning en de garage aan de Lipsstraat 10 in Drunen.

De aanvraag staat geregistreerd onder nummer 2224934 en wordt momenteel door de gemeente beoordeeld. Pas na een besluit kunnen betrokkenen eventueel bezwaar maken.