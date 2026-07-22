Heusden: Dakkapel en muurdoorbraak aangevraagd in Vlijmen

In Vlijmen is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een dakkapel achter een woning en een muurdoorbraak tussen keuken en woonkamer.

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Op 12 juli 2026 heeft de gemeente Heusden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Pastoor van Akenstraat 9B in Vlijmen. De plannen omvatten een dakkapel aan de achterkant van de woning en het doorbreken van een muur tussen de woonkamer en keuken.

De aanvraag, met nummer 2225272, wordt momenteel door de gemeente beoordeeld. Pas na een besluit kunnen betrokkenen bezwaar maken.