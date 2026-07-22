Heusden: Vergunning aangevraagd voor restauratie rijksmonument

In Heusden is een vergunning aangevraagd voor het restaureren van een rijksmonument aan de Putterstraat 74B. De aanvraag is op 13 juli ontvangen en wordt op dit moment behandeld.

Gevonden voor jou

De woning aan de Putterstraat 74B in Heusden is een rijksmonument en zal worden verbouwd en gerestaureerd. Het college van Heusden heeft de aanvraag hiervoor op 13 juli 2026 ontvangen. Deze aanvraag staat bij de gemeente geregistreerd onder nummer 2225436.

De gemeente beoordeelt momenteel de aanvraag. Pas nadat er een besluit is genomen, kunnen mensen die direct betrokken zijn bezwaar maken. Voor vragen over deze procedure kan contact worden opgenomen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden.