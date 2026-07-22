Oude brandweerkazerne Drunen wordt opvang voor Oekraïners

De gemeente Heusden heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het verbouwen van de oude brandweerkazerne aan de Wilhelminastraat in Drunen. Het gebouw moet gebruikt worden voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

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Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Heusden een aanvraag ontvangen om de oude brandweerkazerne in Drunen te verbouwen. Het pand aan de Wilhelminastraat 9 moet geschikt worden gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.

De aanvraag vraagt onder meer om toestemming voor een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het Omgevingsplan. Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder nummer 2225533. Het besluit over de vergunning is nog niet genomen.