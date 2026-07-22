Haarsteeg krijgt vier nieuwe vispassages

In Haarsteeg zijn plannen om vier vispassages aan te leggen tussen Brugkamp en Vergereindseweg. De gemeente Heusden heeft op 8 juli een vergunningaanvraag ontvangen voor deze werkzaamheden.

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Het gaat om de aanleg van vier zogenoemde De-Wit-vispassages bij stuw 117NS. Vispassages zijn doorgangen die vissen helpen om waterhindernissen zoals stuwen te passeren, zodat ze vrij kunnen blijven bewegen in rivieren en beken. De locatie ligt tussen Brugkamp en Vergereindseweg, kadastraal nummer O37, in Haarsteeg.

De vergunningaanvraag is geregistreerd onder nummer 2224797 en wordt momenteel door de gemeente Heusden beoordeeld. Pas na een besluit van de gemeente kunnen direct betrokkenen reageren op de uitkomst.