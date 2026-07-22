Oude brandweerkazerne Drunen wordt opvanglocatie voor vluchtelingen

De oude brandweerkazerne aan de Wilhelminastraat 9 in Drunen wordt verbouwd tot een tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Heusden heeft hiervoor een vergunningaanvraag ontvangen.

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Op 14 juli 2026 heeft het college van Heusden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om de oude brandweerkazerne in Drunen te verbouwen. Het gebouw aan de Wilhelminastraat zal worden aangepast om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden.

De aanvraag wordt behandeld onder zaaknummer 2225535. Pas na een definitief besluit van de gemeente kunnen direct betrokkenen bezwaar maken. Het is nog niet bekend wanneer dit besluit wordt verwacht.