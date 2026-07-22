Vergunning voor wijziging woning Veilingstraat in Elshout

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een woning aan de Veilingstraat in Elshout. Het gaat om het veranderen van de perceelsindeling en het verplaatsen van een woningscheidende wand.

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Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Heusden een vergunning verleend voor het wijzigen van een eerder goedgekeurde aanvraag. De aanpassingen betreffen de perceelsindeling en de plaatsing van een wand die twee woningen scheidt, aan de Veilingstraat 8/8A in Elshout. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 1523333.

De vergunning is bekend bij de gemeente onder zaaknummer 2214118 en is op dezelfde dag verzonden. Het besluit maakt het mogelijk om af te wijken van de regels van het Omgevingsplan.