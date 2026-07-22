Nieuwkuijk: vergunning aangevraagd voor kappen van dode bomen

In Nieuwkuijk is een vergunning aangevraagd om twee dode bomen te kappen op het parkeerterrein van Hotel Steenenburg aan de Kasteellaan 1.

Gevonden voor jou

De gemeente Heusden heeft op 13 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het verwijderen van twee bomen die niet meer gezond zijn. De locatie betreft het parkeerterrein van Hotel Steenenburg aan de Kasteellaan in Nieuwkuijk.

De aanvraag wordt momenteel behandeld door de gemeente en heeft zaaknummer 2225425. Een besluit hierover is nog niet genomen. Pas na de definitieve beslissing kunnen mensen die direct geraakt worden door dit besluit eventuele bezwaren indienen.