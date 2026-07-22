Vergunningsvrije containerplaatsing in Dongen

Van 24 tot 29 juli wordt een container geplaatst naast de Rietveldstraat in Dongen.

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Op 18 juli 2026 is een melding gedaan voor het tijdelijk plaatsen van een container naast de Rietveldstraat 3 in Dongen. Het betreft een periode van vijf dagen, van 24 tot en met 29 juli. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001181.