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Vergunningsvrije containerplaatsing in Dongen
Vandaag om 09:36
Van 24 tot 29 juli wordt een container geplaatst naast de Rietveldstraat in Dongen.
Op 18 juli 2026 is een melding gedaan voor het tijdelijk plaatsen van een container naast de Rietveldstraat 3 in Dongen. Het betreft een periode van vijf dagen, van 24 tot en met 29 juli. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001181.
Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, zijn er geen mogelijkheden voor bezwaar of inspraak. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Dongen.
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