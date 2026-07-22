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Burendag in Dongen: vergunningsvrije activiteit
Vandaag om 09:36
Op 19 juli is een melding ontvangen voor een Burendag op 26 september aan de J.J. Slauerhoffstraat in Dongen. De activiteit is vergunningsvrij.
Voor de Burendag op 26 september 2026 aan de J.J. Slauerhoffstraat 8 in Dongen is een melding gedaan. Omdat deze activiteit geen vergunningsplicht heeft, is de melding geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001182.
Het evenement is vrijgesteld van vergunning en er kan geen bezwaar worden gemaakt. Meer informatie over vergunningsvrije activiteiten is beschikbaar via de gemeente Dongen.
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