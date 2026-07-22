Melding voor Park Vredeoord: activiteit op 5 september vergunningsvrij

Er is een melding gedaan voor een activiteit op Park Vredeoord in Dongen. De gebeurtenis op 5 september is vrijgesteld van vergunningsplicht.

Gevonden voor jou

Op 20 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een melding ontvangen over een activiteit op Park Vredeoord. Volgens de registratie onder zaaknummer Z2026-00001185 is de activiteit op 5 september vergunningsvrij.

Omdat er geen vergunning nodig is, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen. Voor vragen kun je contact opnemen via het algemene e-mailadres van de gemeente Dongen.