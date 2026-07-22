Container geplaatst in Dongen van 24 tot 27 juli

Op Vaartweg in Dongen wordt van 24 tot 27 juli een container geplaatst.

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Voor de locatie Vaartweg 52 in Dongen is een melding gedaan over het plaatsen van een container. De container staat er van maandag 24 juli tot en met donderdag 27 juli.

De melding is vergunningsvrij en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001184. Omdat geen vergunning nodig is, zijn er geen mogelijkheden voor bezwaar. De gemeente Dongen heeft deze melding op 20 juli ontvangen.