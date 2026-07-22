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Bomenkap aangevraagd aan Rijensestraatweg in Dongen
Vandaag om 09:36
Er is een aanvraag ingediend om drie bomen te kappen aan de Rijensestraatweg in Dongen. De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit.
Op 20 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor het kappen van drie bomen. De bomen staan aan de Rijensestraatweg 50. Dit soort aanvragen wordt behandeld volgens de standaard procedure.
De gemeente beslist meestal binnen acht weken na ontvangst, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Als er meer informatie nodig is van de aanvrager, kan de beoordeling tijdelijk worden uitgesteld.
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