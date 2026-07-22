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Uitbreiding woning aangevraagd in Dongen

Vandaag om 09:36

Er is een aanvraag ingediend om een woning aan de Lisztstraat in Dongen uit te breiden.

Gevonden voor jou

Op maandag 20 juli heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan de Lisztstraat 6. Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen acht weken, tenzij aanvullende informatie nodig is. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00001183.

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