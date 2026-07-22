Waalwijk verlengt recht van opstal voor windturbines

De gemeente Waalwijk heeft plannen om het recht van opstal voor twee windturbines en bijbehorende infrastructuur te verlengen. Dit betreft grond bij de Bergsche Maas en de Gansoyensesteeg.

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De verlenging van het recht van opstal geldt voor percelen grond in Waalwijk, onder andere bij Gansoyensesteeg 20 en 22a. De huidige eigenaar van de windturbines blijft de enige gegadigde volgens de gemeente, omdat deze eigenaar de turbines al beheert en een beperkte verlenging van vijf jaar niet aantrekkelijk is voor andere partijen.

Na deze periode moeten de windturbines worden verwijderd, omdat de opstalrechten dan vervallen. Tot die tijd blijft de gemeente de huidige turbines handhaven en overweegt zij de plaatsing van nieuwe windturbines in de toekomst.