Scorpio Cross keert terug op Vrachelse Heide in Oosterhout

De 59ste editie van de Scorpio Cross heeft een vergunning gekregen en vindt plaats op 22 november 2026 op de Vrachelse Heide en bij het Wilhelminakanaal Zuid in Oosterhout.

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De gemeente Oosterhout heeft een evenementenvergunning verleend voor de Scorpio Cross. Dit jaarlijkse sportevenement wordt georganiseerd op de Vrachelse Heide en bij het Wilhelminakanaal Zuid. De vergunning werd aangevraagd op 4 juni 2026 en heeft nu groen licht gekregen.

De Scorpio Cross is een bekende hardloopwedstrijd in de regio en trekt jaarlijks vele sporters en toeschouwers. Dit jaar vindt de 59ste editie plaats op zondag 22 november. Het evenement wordt gehouden op locaties die populair zijn onder natuurliefhebbers en recreanten.