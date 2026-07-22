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Evenementenvergunning verleend voor Burendag in Dorst
Vandaag om 09:41
De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor Burendag op 25 september 2026 aan de Bosuil 6 in Dorst.
Op 25 september 2026 mag Burendag plaatsvinden aan de Bosuil 6 in Dorst. De evenementenvergunning is aangevraagd op 7 juli 2026 en inmiddels goedgekeurd door de gemeente Oosterhout.
Het evenement valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de regels die gelden voor onder andere evenementen in de gemeente. De vergunning geldt specifiek voor deze locatie en datum.
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