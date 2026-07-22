Evenementenvergunning verleend voor straatfeest in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor een straatfeest aan de Sint Josephstraat op zaterdag 29 augustus 2026.

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Het straatfeest vindt plaats aan de Sint Josephstraat in Oosterhout. De vergunningaanvraag is eerder op 6 juli 2026 ontvangen en inmiddels goedgekeurd.

Het evenement valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), wat betekent dat het voldoet aan de gemeentelijke eisen voor openbare festiviteiten. Verdere details over de plannen zijn op te vragen bij het Team Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten van de gemeente Oosterhout.