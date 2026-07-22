Nicore Metals in Oosterhout verwerkt bedrijfsafvalstoffen

Nicore Metals & Alloys B.V. in Oosterhout heeft een melding gedaan voor het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het bedrijf aan de Denariusstraat mag ook afvalstoffen ontvangen en goederen opslaan. De melding is op 16 juli afgehandeld.

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Het bedrijf Nicore Metals & Alloys B.V. aan de Denariusstraat 15C in Oosterhout heeft een melding ingediend voor activiteiten die invloed hebben op het milieu. Het gaat om het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, evenals het ontvangen van afval en het opslaan van goederen.

De melding werd gedaan op 29 april en 8 juli 2026 en is op 16 juli afgehandeld. Er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend tegen deze melding. De melding is onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving, dat regels stelt om het milieu te beschermen.