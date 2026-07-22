Bomenkap aangevraagd voor onderhoud in Goirle

In Goirle is een vergunning aangevraagd voor het kappen van bomen aan de Dorpsstraat en het Van Hogendorpplein. De aanvraag is op 16 juli ontvangen en heeft betrekking op groot onderhoud.

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De gemeente Goirle heeft op 16 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het kappen van bomen in de omgeving van de Dorpsstraat en het Van Hogendorpplein. De aanvraag, met zaaknummer 1058451, is bedoeld voor groot onderhoud in het gebied.

De gemeente heeft een beslistermijn van acht weken, die afloopt op 10 september 2026. Deze termijn kan in sommige gevallen worden verlengd of opgeschort. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit gepubliceerd.