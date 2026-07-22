Goirle past subsidieregeling voor isolatiemaatregelen aan

De gemeente Goirle heeft de subsidieregeling 'Goirle Isoleert 2023-2028' aangepast. Dit besluit, dat op 14 juli 2026 is vastgesteld, vervangt de maatregelenlijst en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025.

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De wijzigingen in de subsidieregeling van Goirle hebben vooral betrekking op isolatiemaatregelen zoals spouwmuurisolatie, vloer- en dakisolatie, en verschillende soorten isolerend glas. Voor elk type isolatie zijn specifieke minimale oppervlaktes en isolatiewaarden vastgesteld. Zo moet bijvoorbeeld spouwmuurisolatie een minimale Rd-waarde van 1,1 hebben, en voor vloer- en dakisolatie geldt een waarde van minimaal 3,5.

Daarnaast zijn er voorwaarden opgenomen voor de uitvoering. Zo moet spouwmuurisolatie worden aangebracht door een NVI-gecertificeerd bedrijf. Bij glasisolatie mogen de oppervlakten van verschillende soorten glas bij elkaar worden opgeteld om aan de eisen te voldoen. Het gebruik van HFK-vrije blaasmiddelen is verplicht bij bepaalde isolatiematerialen.

De nieuwe maatregelenlijst, die onderdeel is van de subsidieregeling, is gebaseerd op de voorwaarden van de landelijke ISDE-subsidie. Het besluit is inmiddels in werking getreden en geldt met terugwerkende kracht vanaf begin 2025.