Goirle past subsidieregeling voor isolatiemaatregelen aan
De gemeente Goirle heeft de subsidieregeling 'Goirle Isoleert 2023-2028' aangepast. Dit besluit, dat op 14 juli 2026 is vastgesteld, vervangt de maatregelenlijst en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025.
De wijzigingen in de subsidieregeling van Goirle hebben vooral betrekking op isolatiemaatregelen zoals spouwmuurisolatie, vloer- en dakisolatie, en verschillende soorten isolerend glas. Voor elk type isolatie zijn specifieke minimale oppervlaktes en isolatiewaarden vastgesteld. Zo moet bijvoorbeeld spouwmuurisolatie een minimale Rd-waarde van 1,1 hebben, en voor vloer- en dakisolatie geldt een waarde van minimaal 3,5.
Daarnaast zijn er voorwaarden opgenomen voor de uitvoering. Zo moet spouwmuurisolatie worden aangebracht door een NVI-gecertificeerd bedrijf. Bij glasisolatie mogen de oppervlakten van verschillende soorten glas bij elkaar worden opgeteld om aan de eisen te voldoen. Het gebruik van HFK-vrije blaasmiddelen is verplicht bij bepaalde isolatiematerialen.
De nieuwe maatregelenlijst, die onderdeel is van de subsidieregeling, is gebaseerd op de voorwaarden van de landelijke ISDE-subsidie. Het besluit is inmiddels in werking getreden en geldt met terugwerkende kracht vanaf begin 2025.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer