Muzikale rondgang met live muziek in Goirle op 26 september

Op 26 september vindt in Goirle de Muzikale rondgang plaats, met live muziek door de Koninklijke Harmonie. Het evenement duurt van half twee tot half vier in de middag.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Goirle heeft een melding ontvangen voor de Muzikale rondgang, een klein evenement met live muziek door de Koninklijke Harmonie. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 26 september 2026, van 13:30 uur tot 15:30 uur.

Bij een melding van een klein evenement kan de burgemeester binnen zeven dagen besluiten het evenement te verbieden. Dit gebeurt alleen als er vermoedens zijn dat het gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Voor nu is dit enkel een kennisgeving.