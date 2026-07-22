Beslistermijn verlengd voor aanvraag Beeksedijk in Goirle

De gemeente Goirle heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning op de Beeksedijk verlengd. Het gaat om een aanvraag voor de plaatsing van een zeecontainer.

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De gemeente heeft op 17 juli besloten de termijn met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag werd eerder op 22 mei ontvangen en betreft een locatie aan de Beeksedijk 22 in Goirle. De nieuwe uiterlijke beslisdatum is vastgesteld op 28 augustus 2026.

Het gaat om een vergunning voor activiteiten die afwijken van het omgevingsplan en een bouwactiviteit. Het zaaknummer is 1053714. De verlenging biedt de gemeente meer tijd om tot een zorgvuldig besluit te komen.