Appartementenplan Sporenring Goirle definitief vastgesteld

De gemeenteraad van Goirle heeft op 7 juli het aangepaste TAM-omgevingsplan Sporenring vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van maximaal 47 appartementen mogelijk.

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Het plangebied ligt in Goirle en wordt begrensd door de rijksweg A58, de Sporenring, de Boschkensmuur, de Heiningenstraat en het voormalige klooster. Door deze wijziging worden regels aangepast om de bouw juridisch mogelijk te maken.

Het TAM-omgevingsplan is een tijdelijke maatregel binnen de Omgevingswet, waarmee gemeenten specifieke ontwikkelingen kunnen realiseren zonder het bestaande omgevingsplan technisch aan te passen. De Omgevingswet is sinds 2024 van kracht en regelt onder meer hoe de leefomgeving beschermd en ontwikkeld wordt.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf donderdag 23 juli 2026 zes weken in te zien in het gemeentehuis van Goirle, Oranjeplein 1, tijdens openingstijden. De informatie is ook digitaal beschikbaar via de website Omgevingsloket.