Vergunning voor 21 sociale huurwoningen in Goirle verleend

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor de bouw van 21 sociale huurwoningen in Boschkens Fase 4B. Het besluit is op 16 juli 2026 genomen en verzonden.

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Het gaat om een bouwproject aan Bosch & Veld Goirle, Boschkens Fase 4B. De aanvraag voor de vergunning werd op 26 mei 2026 ingediend en heeft het zaaknummer 1053730. De gemeente heeft toestemming gegeven voor een bouwactiviteit die technisch van aard is.

Met deze nieuwe woningen wil Goirle sociale huurwoningen toevoegen aan de woningvoorraad. Het project ligt in een woongebied dat verder wordt ontwikkeld. Het besluit is zes dagen geleden genomen en op dezelfde dag verzonden.